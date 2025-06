La Festa della Musica, istituita in Francia il 21 giugno 1982 dall’allora ministro della Cultura Jack Lang, è da oltre quarant’anni un simbolo di condivisione e gioia collettiva. Ispirata al concerto dei Téléphone dell’anno precedente, l’idea alla base dell’evento era semplice ma potente: portare la musica ovunque, dai grandi palchi ai balconi delle case, coinvolgendo artisti affermati e musicisti improvvisati in un’unica grande celebrazione dell’inizio dell’estate.

Quest’anno, però, la magia della festa si è trasformata in inquietudine. Come avviene ormai sempre più spesso in Francia, gli eventi di massa sono stati accompagnati da gravi disordini. Risse, accoltellamenti, saccheggi e un fenomeno particolarmente allarmante: donne punte con siringhe in vari punti del Paese, esattamente come annunciato nei giorni precedenti da messaggi anonimi diffusi sui social network.

Secondo il ministero dell’Interno, 145 persone hanno denunciato di essere state punte nella sola notte di sabato. Dodici sospetti sono stati fermati. A Parigi e in tutta la regione dell’Île-de-France si contano almeno 21 casi, di cui 13 nella capitale. Alcune vittime sono state sottoposte a test tossicologici in ospedale per accertare l’eventuale presenza di droghe nel sangue.

Violenza urbana e psicosi collettiva

Il fenomeno delle punture è stato analizzato anche da Félix Lemaître, autore del libro “La notte degli uomini”. Secondo lo scrittore, è improbabile che vengano iniettate droghe vere e proprie, dato il poco tempo a disposizione per l’atto. L’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali (ANSM) sostiene invece che si tratti di violenze volontarie finalizzate a creare paura. Le vittime, spesso giovani donne, si sentono male, svengono o manifestano sintomi legati alla suggestione e allo spavento. L’obiettivo, spiega Lemaître, è mandare un messaggio chiaro: “lo spazio pubblico non è sicuro per le donne”.

Alle punture si è aggiunta un’ondata di violenze più classiche, ampiamente documentata sui social media. A Parigi, nei pressi della cattedrale di Notre-Dame, una giovane è stata colpita con un calcio alla testa davanti a numerosi testimoni. A Châtelet, nel cuore della capitale, si sono verificate risse tra giovani, costringendo la polizia a intervenire con lacrimogeni. In un altro episodio, tre uomini hanno aggredito brutalmente un ragazzo, mentre un giovane è stato accoltellato in un quartiere periferico ed è ora in gravi condizioni.

Il bilancio della serata è pesante: 371 arresti in tutta la Francia, di cui 89 solo a Parigi. La Festa della Musica, da momento di unione popolare, si è trasformata in un simbolo delle tensioni sociali e delle paure diffuse che attraversano la società francese.