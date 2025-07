La giustizia britannica ha inflitto una condanna esemplare a Daniel Graham, 39 anni, e Adam Carruthers, 31, ritenuti colpevoli dell’abbattimento del Sycamore Gap Tree, uno degli alberi più iconici del Regno Unito. L’episodio, avvenuto nel 2023 e subito definito un atto vandalico di rara gravità, ha suscitato indignazione nazionale. Il Sycamore Gap Tree, un acero secolare situato nei pressi del Vallo di Adriano, era considerato un vero e proprio simbolo paesaggistico e culturale, tanto da essere inserito in un’area protetta dall’Unesco.

La giudice Christina Lambert ha condannato entrambi gli imputati a 4 anni e 3 mesi di carcere, sottolineando la gravità dell’azione definita “vero e proprio teppismo”, compiuta da due adulti pienamente consapevoli. Le prove a loro carico includevano un video girato con uno smartphone, in cui i due venivano immortalati durante l’abbattimento. Il tribunale ha ordinato anche la confisca del telefono incriminato e di una Range Rover usata nel raid.

Un patrimonio distrutto e un Paese indignato

Il Sycamore Gap Tree non era soltanto un albero: rappresentava un punto di riferimento per turisti, escursionisti e cineasti. La sua immagine è apparsa in numerose pellicole, tra cui Robin Hood – Principe dei ladri con Kevin Costner, contribuendo alla fama internazionale del sito. Oltre al danno ambientale, l’abbattimento ha provocato conseguenze sul vicino Vallo di Adriano, antico confine romano risalente al II secolo e parte integrante del sito archeologico.

L’opinione pubblica britannica ha seguito con partecipazione le fasi del processo, vedendo nella sentenza una risposta forte e chiara contro atti di vandalismo che colpiscono il patrimonio culturale e naturale del Paese. Il Sycamore Gap Tree, fotografato ogni anno da migliaia di visitatori, resterà un simbolo perduto ma non dimenticato.