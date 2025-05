Il governo slovacco, guidato dal premier populista Robert Fico, ha annunciato un controverso piano per abbattere circa 350 orsi bruni su una popolazione totale stimata di 1.300 esemplari. La motivazione ufficiale è legata all’aumento degli attacchi da parte di questi animali nei confronti dell’uomo, alcuni dei quali si sono rivelati fatali. Solo tra il 2000 e il 2020 si contano 54 aggressioni, ma negli ultimi anni il numero medio è salito a 10 casi l’anno. Nell’aprile scorso, la morte di un uomo in una foresta del centro del Paese ha riacceso il dibattito pubblico, spingendo il governo ad agire.

Oltre all’abbattimento, è stato deciso che la carne degli orsi sarà messa in vendita, previa verifica delle condizioni igienico-sanitarie, come dichiarato dal ministro dell’Ambiente, Filip Kuffa. “Ogni esemplare abbattuto che rispetti i requisiti potrà essere destinato al consumo”, ha affermato. La carne di orso è considerata una prelibatezza in alcune aree dell’Est e del Nord Europa, ma è rara e soggetta a norme sanitarie severe, poiché può contenere Trichinella, un pericoloso parassita.

Polemiche internazionali e rischio per una specie protetta

La decisione ha sollevato forti critiche da ambientalisti, partiti di opposizione e dallo stesso Parlamento europeo, in quanto l’orso bruno è classificato nell’Unione Europea come specie “quasi minacciata” e gode di protezione speciale.

Secondo gli ecologisti, l’aumento degli attacchi non è direttamente correlato al numero di orsi ma piuttosto a problemi di gestione del territorio e perdita di habitat. Temono che un intervento tanto massiccio possa compromettere la sopravvivenza della specie nel Paese e creare un pericoloso precedente per altri Stati membri. L’Unione europea ha già ricordato che, per poter commercializzare carne di orso, è necessario effettuare test obbligatori contro la Trichinella, sottolineando come la protezione della biodiversità sia un pilastro fondamentale della politica ambientale comunitaria.