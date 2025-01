Negli Stati Uniti c’è una città in cui se non possiedi un’arma, strano ma vero, sei un fuorilegge. Questo ordinamento, infatti, impone ai residenti di Kennesaw, in Georgia, l’obbligo di possedere un’arma e le relative munizioni.

Un’arma per legge

Nella piccola cittadina di Kennesaw, nello Stato della Georgia, dagli anni Ottanta è in vigore una legge che obbliga i propri cittadini a disporre di un’arma. Il regolamento recita: “Al fine di garantire e proteggere la sicurezza, la protezione e il benessere generale della città e dei suoi abitanti, ogni capofamiglia residente entro i limiti della città è tenuto a possedere un’arma da fuoco, insieme alle munizioni”.

“Non è che te lo porti in giro addosso come nel Far West. Non busseremo alla tua porta e ti diremo: ‘Fammi vedere la tua arma’”, ha dichiarato Derek Easterling, il sindaco della città. Questa legge non riguarda i residenti con disabilità mentali o fisiche, o quelli con condanne per reati gravi.

Le reazioni

Cosa pensano i cittadini di questo particolare ordinamento? Per alcuni è motivo di grande orgoglio, per altri di profondo imbarazzo. La maggior parte di loro, però, sostiene che la legge garantisce la sicurezza di tutti i cittadini poiché, stando ai dati del dipartimento di polizia di Kennesaw, nel 2023 non si sono verificati omicidi in città. A Kennesaw, però, ci sono stati due suicidi con arma da fuoco.

“Se non altro i criminali devono preoccuparsi, perché se entrano in casa tua e tu sei lì, non sanno cosa hai”, ha dichiarato uno dei residenti. “Non importa se si tratta di una pistola, di una forchetta, o di una scarpa con i tacchi alti. Proteggiamo noi stessi e i nostri vicini. È l’atteggiamento che sta dietro alle armi qui a Kennesaw a tenere bassi i crimini legati alle armi, non le armi stesse”, ha affermato Blake Weatherby, custode della Kennesaw First Baptist Church. Un altro cittadino, però, ha dichiarato: “Questa legge è più una dichiarazione politica che altro. Non sono sicuro di quante persone sappiano che l’ordinanza esiste”.

Kennesaw è stata la prima città americana ad aver introdotto questa legge. Mentre Morton Grove, Illinois, è diventata la prima città degli Stati Uniti a vietare il possesso di armi da fuoco, altre piccole realtà, al contrario, hanno seguito l’esempio di Kennesaw e hanno introdotto l’ordinanza: Gun Barrel City (Texas), Virgin (Utah), Nelson (Georgia) e Nucla (Colorado).