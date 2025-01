Gli incendi continuano a devastare Los Angeles e la California. In queste ore il Pentagono ha inviato diversi aerei militari per aiutare i vigili del fuoco a contrastare i vasti incendi che hanno colpito la città. I C-130 della Difesa sono stati caricati di acqua e ritardanti di fiamma e possono volare dove elicotteri e canadair non riescono ad avvicinarsi per via di vento e fumo. Dopo lo stato di emergenza per Los Angeles, Joe Biden – che ha anche annullato il suo viaggio in Italia – ha approvato la dichiarazione di grave disastro in California e ha ordinato nuovi aiuti federali. Oltre 100mila persone sono state evacuate. Anche i residenti di Hollywood. Il bilancio delle vittime per ora è di almeno cinque morti.

LA DIRETTA

2.00

Più di 100.000 persone hanno ricevuto l’ordine di evacuazione obbligatoria e altre 100.000 sono state avvertite che presto potrebbero essere costrette a fuggire per l’incendio Eaton, che si è sviluppato meno di 24 ore fa nella zona di Altadena, nell’entroterra a nord di Los Angeles. Lo ha detto il sindaco della vicina Pasadena, Victor Gordo, in conferenza stampa. Questo è l’incendio che ha provocato le cinque vittime che si sono registrate finora in tutta l’area di Los Angeles.

1.02

Il Pentagono si sta mobilitando con l’invio di aerei militari per aiutare i vigili del fuoco di Los Angeles a contrastare i vasti incendi che stanno colpendo la città. Secondo una nota del Dipartimento della Difesa americano, su ordine del presidente Joe Biden sarà inviato anche personale per lavorare al fianco dei vigili del fuoco. I C-130 del Pentagono saranno caricati di acqua e ritardanti di fiamma e potranno volare dove elicotteri e canadair non sono riusciti per via di vento e fumo, si legge nella nota.

00.53

Mentre l’incendio di Pacific Palisades avanza incontrollato nella zona occidentale di Los Angeles, anche la casa della vicepresidente americana Kamala Harris a Brentwood è stata raggiunta da un ordine di evacuazione. Lo ha scritto il suo addetto stampa Ernie Apreza su X. In casa non c’è nessuno, poiché la Harris e il marito sono a Washington, dove domani parteciperanno ai funerali di Stato dell’ex presidente Jimmy Carter. Sul proprio account X, la vicepresidente Usa ha inviato un messaggio ai suoi concittadini californiani, scrivendo che anche lei è “una figlia orgogliosa” dello Stato e che comprende “i danni degli incendi boschivi sulla nostra comunità”.

00.51

I vigili del fuoco non sono ancora riusciti a controllare neanche una piccola parte degli incendi che stanno devastando Los Angeles, che sono raddoppiati in sole 7 ore. Il ‘Palisades wildfire’ ha divorato ormai 6.000 ettari di terreno sulla costa tra Malibu e Santa Monica, un quartiere dove in media una casa costa 3,3 milioni di dollari e dove vivono vip come Tom Hanks, Jennifer Aniston e Bradley Cooper. Nell’entroterra, attorno ad Altadena, gli ettari bruciati dal Eaton Fire sono 4.300 in meno di 24 ore. Nella contea di Los Angeles si sono accesi nuovi focolai: il sito dei vigili del fuoco della California segnala ora sei roghi