Il primo ministro polacco Donald Tusk ha detto che due missili hanno violato lo spazio aereo polacco durante la notte, precisando però che uno di essi è rientrato rapidamente in Ucraina.

Missile da crociera russo Kh-101

Il premier ha sottolineato tuttavia che non vi sono motivi per credere che i missili fossero diretti contro la Polonia. “Non c’è motivo di credere che la Polonia fosse l’obiettivo, ma due di questi oggetti hanno violato lo spazio aereo polacco. Uno sicuramente sì, dato che ne abbiamo trovato tracce qui, e l’altro vicino al confine polacco, ma si è trattato di un segnale molto breve, quindi non ci sono state conseguenze”, ha dichiarato Tusk in conferenza stampa al termine del sopralluogo a Tarnawa-Kolonia.

Dove nella notte è precipitato quello che le autorità polacche sospettano sia un missile da crociera russo Kh-101. L’esplosione ha aperto un cratere di circa 10 metri di diametro e fino a 5 metri di profondità.

Il premier ha riferito poi di essere in contatto con gli altri leader europei e ha spiegato che “gli Stati Uniti sono interessati a fare chiarezza e a indagare”.

“Contiamo su tutti gli alleati. La Nato – ha sottolineato – deve dimostrare unità”. “Dopo questo evento considereremo un ulteriore sostegno all’Ucraina, affinché l’Ucraina non perda questa guerra” ha annunciato Tusk, avvertendo che “i prossimi cento giorni potrebbero decidere l’esito della guerra”.