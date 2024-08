Incendio in sala macchine, traghetto in fiamme ripara a Piombino: evacuati con lo scivolo 300 passeggeri

Un incendio scoppiato nella sala macchine del traghetto Corsica Express three, della compagnia Corsica Sardinia Ferries diretto all’isola Elba e appena uscito dal porto di Piombino (Livorno) ha fatto scattare la procedura di emergenza per lo sbarco immediato dei 274 passeggeri.

Incendio nella sala macchine del traghetto Corsica Express three

La nave, che con l’equipaggio aveva circa 300 persone a bordo ed era salpata da Piombino, ha dovuto fare rientro immediato in porto. L’incendio non ha provocato feriti a bordo, spiegano dalla direzione marittima di Livorno, ed è stato poi subito domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, ma la preoccupazione principale è stata quella di mettere in sicurezza i passeggeri con il rientro immediato.

Portellone di poppa bloccato, per questo lo scivolo

Il rogo ha anche determinato un’avaria ai comandi del portellone poppiero che non è stato possibile aprire una volta rientrati a Piombino. Per questo è scattata la procedura di emergenza e si è dovuto procedere con lo sbarco dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza in mare. Operazioni coordinate dalla capitaneria di Piombino.

Qui un passeggero è stato soccorso dal 118 per un attacco di panico e un altro per piccole escoriazioni mentre una donna è stata accompagnata in pronto soccorso per una ustione da sfregamento provocata dallo scivolo. Il traghetto era partito dal porto di Piombino intorno alle 15.15 e dopo circa un quarto d’ora di navigazione è stato fatto rientrare in porto dopo che è stato rilevato del fumo nella sala macchine.