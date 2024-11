Una ragazza di 28 anni, di Lecce, è morta in un incendio scoppiato alle 4 del mattino in un B&B situato in piazza Municipio a Napoli. Il rogo è divampato al settimo piano dell’edificio, esattamente dove è stato ritrovato il corpo della vittima. La tragedia ha avuto origine in una delle camere, con fumo denso e nero che ha annerito la facciata del palazzo, estendendosi dal motore dei condizionatori del B&B fino al quarto piano.

Cosa è successo

L’allarme è stato lanciato da una segnalazione, mobilitando immediatamente i vigili del fuoco e la polizia scientifica. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio, mentre gli agenti hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. La Procura ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto.

Secondo una prima ispezione dei vigili del fuoco, la struttura dell’edificio non avrebbe subito danni tali da comprometterne l’agibilità. Tuttavia, si attendono ulteriori valutazioni tecniche. Le autorità stanno lavorando per determinare l’origine dell’incendio, analizzando eventuali malfunzionamenti o altre cause potenziali.