Incendio in un dormitorio di una scuola in Kenya: almeno 17 bambini morti

Un devastante incendio ha colpito la Hillside Endarasha Academy nella contea di Nyeri, in Kenya, la scorsa notte, causando la morte di almeno 17 bambini. L’incidente ha avuto luogo in uno dei dormitori della scuola, dove gli studenti stavano dormendo. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, l’incendio è scoppiato intorno a mezzanotte e ha rapidamente inghiottito la struttura. Al momento, le cause dell’incendio rimangono sconosciute, mentre le squadre di soccorso sono ancora al lavoro per verificare se ci siano altre vittime intrappolate sotto le macerie.

Inoltre, 14 studenti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale per ricevere cure mediche. Il portavoce della polizia nazionale, Resila Onyango, ha riferito che i corpi recuperati sono stati trovati gravemente ustionati, al punto da renderli irriconoscibili.

Squadre di soccorso al lavoro

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso presso la Hillside Endarasha Academy, con le autorità locali che temono che il bilancio delle vittime possa aumentare. Onyango ha inoltre dichiarato che ulteriori corpi potrebbero essere scoperti una volta che l’area sarà completamente analizzata. Questo tragico evento ha gettato nello sconforto l’intera comunità scolastica e le famiglie coinvolte, mentre continuano le indagini per determinare le cause dell’incendio.