Oggi i riflettori sono puntati sugli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha annunciato, nella serata di ieri, 2 aprile, nuovi dazi su diverse categorie di prodotti, una mossa che potrebbe innescare tensioni commerciali globali. Una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato ha portato all’arresto di 4 persone (e altre 15 indagate) per detenzione di ingente materiale pedopornografico.

Ecco le notizie del giorno:

8.28 Parigi: “L’Ue prenderà di mira i servizi online Usa”

L’Unione Europea è “pronta per una guerra commerciale” con gli Stati Uniti e ha in programma di “attaccare i servizi online” in risposta all’annuncio del presidente Donald Trump: lo ha detto oggi la portavoce del governo francese. “Siamo abbastanza certi che avremo effettivamente un effetto negativo sulla produzione”, ha affermato Sophie Primas all’emittente Rtl, esprimendo particolare preoccupazione per l’impatto dei dazi Usa su vino e liquori.

7.44 Pedopornografia, 4 arresti e 15 indagati in tutt’Italia

Vasta operazione nazionale della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, coordinata dalla procura di di Napoli: 4 persone sono state arrestate e 15 indagate per detenzione di ingente materiale pedopornografico. Sequestrati numerosi wallet di criptovalute e dispositivi informatici con decine di migliaia di files illegali. Tra gli arrestati un disoccupato 27enne di Foggia, un informatico 49enne di Biella, un operaio di 22 anni di Caserta e un massaggiatore 36enni di Pesaro Urbino. Tra gli indagati di età tra 22 e 67 anni un operaio, alcuni impiegati e professionisti, e un esercente la professione forense.

7.05 Dollaro in picchiata su altre valute con i dazi di Trump

Il dollaro è in caduta libera dopo l’annuncio dei dazi da parte di Trump. Il biglietto vede scende dello 0,5% sull’euro e passa di mano a 1,0910. In flessione dell’1,2% sullo yen a 147,55. Anche la sterlina sale a 1,3061, in aumento dello 0,4 per cento.

6.40 Sisma in Myanmar, il bilancio supera i 3.000 morti

Il bilancio delle vittime del terremoto in Myanmar è salito a oltre 3.000 morti, ha dichiarato oggi la giunta al potere nel Paese asiatico. Sono stati confermati finora 3.085 decessi e 4.715 feriti, mentre i dispersi sono almeno 341.

5.37 Von der Leyen: “Da dazi conseguenze terribili per milioni”

Con i dazi americani “l’incertezza si diffonderà a macchia d’olio e scatenerà un ulteriore protezionismo. Le conseguenze saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo. Anche per i paesi più vulnerabili, che ora sono soggetti ad alcune delle tariffe statunitensi più alte. Milioni di cittadini dovranno fare i conti con un aumento dei costi. I farmaci verranno di più, così come i trasporti. L’inflazione salirà. E questo danneggerà soprattutto i cittadini più vulnerabili”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nella sua replica ai dazi imposti dal presidente americano Donald Trump.

4.54 Giappone: “Dazi Usa deplorevoli, violazione norme Wto”

Il ministro del Commercio giapponese Yoji Muto ha dichiarato oggi che Tokyo ha detto a Washington che i nuovi dazi statunitensi che includono un’imposta del 24% sulle importazioni nipponiche sono “estremamente deplorevoli”. Tokyo ha affermato anche che l’offensiva tariffaria del presidemten americano Donald Trump potrebbe violare le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e il trattato commerciale tra i due paesi.

4.23 Cina si oppone ‘fermamente’ a dazi Usa

La Cina ha dichiarato oggi di “opporsi fermamente” all’imposizione di nuovi dazi statunitensi sulle sue esportazioni, promettendo “contromisure per salvaguardare i propri diritti e interessi”. Le tariffe Usa “non sono conformi alle norme del commercio internazionale e danneggiano gravemente i legittimi diritti e interessi delle parti coinvolte”, ha affermato il Ministero del Commercio di Pechino in una nota.