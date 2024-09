Incendio in un negozio cinese a Milano: morti tre ragazzi, si erano rifugiati in bagno

Nella tarda serata di ieri, giovedì 12 settembre, un devastante incendio ha colpito un emporio di articoli cinesi situato in via Ermenegildo Cantoni 3, a Milano. L’incidente ha provocato la morte di tre ragazzi, tutti di nazionalità cinese. Le vittime sono due fratelli di 19 e 17 anni, e una terza persona, di 24 anni. Questo tragico evento ha lasciato la comunità locale sconvolta e si è trattato di uno dei peggiori incendi recenti nella zona.

Le fiamme hanno avvolto rapidamente il negozio, costringendo i soccorsi a intervenire tempestivamente. Sul posto sono arrivati cinque mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Milano, che hanno lavorato incessantemente per tutta la notte nel tentativo di domare l’incendio. Difficile per i pompieri domare il fuoco ed intervenire all’interno. Quando ci sono riusciti, la terribile scoperta: in una stanza di servizio, forse un bagno, sono stati trovati i corpi di tre persone, già prive di vita, che probabilmente avevano cercato – invano – di proteggersi dal rogo.

Indagini in corso: cause dell’incendio e operazioni di soccorso

Le indagini per accertare le cause dell’incendio sono attualmente in corso. I carabinieri e la polizia scientifica stanno lavorando per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato il rogo, ma le autorità stanno esaminando ogni possibile pista. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i mezzi del 118 e la polizia locale, che hanno prestato soccorso e supporto alle operazioni di spegnimento.

Questo tragico incendio ha sollevato molte domande riguardo alla sicurezza degli edifici commerciali e alla necessità di prevenzione per evitare simili tragedie in futuro. Le autorità locali invitano a mantenere alta l’attenzione su questi temi cruciali per la sicurezza della comunità.