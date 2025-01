Le assicurazioni si preparano a perdite fino 10 miliardi di dollari a causa degli incendi a Los Angeles. Moody’s stima che le perdite per le compagnie assicurative saranno nell’ordine di “miliardi di dollari dato l’elevato valore delle case e delle attività nelle aree colpite”.

Chi assicurerà le nuove abitazioni?

Morningstar DBRS stima in via preliminare perdite per più di 8 miliardi. Secondo JPMorgan la cifra si avvicinerà ai 10 miliardi. Al di là dei costi immediati uno dei problemi che inizia a emergere è chi assicurerà le nuove abitazioni che saranno costruite.

Alcune compagnie, fra le quali Allstate e State Farm, hanno di recente già deciso di non assicurare più le nuove case nello stato a causa della regolamentazione stringente sull’aumento dei prezzi che rende difficile per le società coprire le perdite.

Solo lo scorso anno State Farm non ha rinnovato le polizze su 72.000 fra case e appartamenti nello stato, di cui il 69% nell’area di Pacific Palisades, attualmente divorata dalla fiamme.