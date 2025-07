Un terribile incidente ha sconvolto l’autostrada A1, nella galleria di Base tra Toscana ed Emilia-Romagna, dove una Fiat Panda con a bordo una famiglia del Verbano-Cusio-Ossola si è fermata improvvisamente lungo la corsia di marcia. Il bilancio è tragico: tre persone decedute — i due nonni e una zia — e due ferite gravi, la madre 37enne e la figlia di 4 anni, ora in condizioni critiche. La Procura di Firenze ha affidato le indagini alla Polizia Stradale di Bologna per capire le cause dell’arresto improvviso della vettura. L’ipotesi principale è un guasto, meccanico o elettronico, che avrebbe bloccato l’auto.

Dai filmati di sorveglianza si nota la Panda arrestarsi bruscamente per poi attivare le quattro frecce. Un elemento che sembra allontanare l’ipotesi di un malore della conducente, anche se non è ancora stata completamente esclusa. L’auto, modello ibrido omologato per quattro persone, trasportava cinque passeggeri. Resta da accertare anche se la bambina fosse sistemata in un seggiolino omologato, che finora non è stato ritrovato.

Le indagini e gli accertamenti tecnici

Dell’utilitaria travolta dal camion rimangono soltanto rottami: la parte posteriore è stata completamente distrutta, insieme a parte di quella anteriore. Gli agenti stanno effettuando accertamenti tecnici molto complessi sui resti del veicolo, come disposto dalla Procura. Ci vorranno diversi giorni per completare tutte le verifiche necessarie a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Il camion che ha travolto la Panda era guidato da un uomo moldavo di 56 anni, risultato negativo all’alcoltest sul posto. È indagato per omicidio stradale. Le vetture che precedevano il tir sono riuscite a evitare l’auto ferma, mentre il camion non ha fatto in tempo a frenare. Gli inquirenti stanno ora verificando se la velocità del mezzo fosse compatibile con le condizioni della galleria.