La giornata dell’Epifania si è trasformata in una tragedia per una famiglia di Fiumicino coinvolta in un grave incidente stradale sulla via Flacca, nei pressi di Fondi. Nello schianto, avvenuto nel pomeriggio del 6 gennaio, ha perso la vita il padre, un uomo di 44 anni. Solo poche ore dopo, nella notte, la moglie, gravemente ferita e ricoverata d’urgenza, ha dato alla luce la loro terza figlia.

Le condizioni di mamma e figlia

La donna, 42enne e alla guida del veicolo al momento dell’incidente, è stata sottoposta a un parto cesareo d’emergenza per salvare la vita alla bambina. La neonata, che pesa 2,6 chili, è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è monitorata attentamente. Le condizioni della madre, invece, restano critiche: è in coma farmacologico presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Anche gli altri due figli, una bambina di 7 anni e un bambino di 2 anni e mezzo, sono ricoverati, ma le loro condizioni sembrano essere più stabili.

L’incidente sulla via Flacca

L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 al chilometro 8.700 della via Flacca, tra Capratica e Tumulito, nel comune di Fondi. La Range Rover su cui viaggiava la famiglia è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento, centrando il guard-rail e precipitando per oltre 20 metri. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale di Fondi per i soccorsi e i rilievi. La famiglia stava tornando a Fiumicino dove risiedeva.