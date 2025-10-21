Momenti di tensione oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove si stanno svolgendo le prove scritte del concorso del Ministero della Giustizia per 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Secondo quanto riportato dal deputato Avs Francesco Emilio Borrelli, circa 300 candidati non sono stati ammessi a sostenere la prova a causa di un ritardo provocato da un incidente lungo la tangenziale di Napoli.

Uno dei candidati ha raccontato: “Per un incidente in tangenziale oltre 300 persone come me non siamo riusciti ad arrivare in orario per le 8:00. Alle 8:40 i cancelli erano già chiusi, abbiamo richiesto una deroga perché non era nostra responsabilità, ma gli uscieri non ci hanno ascoltato. Da Roma non hanno dato l’ok alla partecipazione, ci hanno detto di fare ricorso al TAR. Siamo rimasti sotto la pioggia. Lasciati lì come delle nullità”. I candidati hanno quindi costituito un gruppo per trovare un legale e inviare una PEC collettiva a tutela dei loro diritti.

Intervento parlamentare e ricorso

In risposta a quanto accaduto, il deputato Borrelli ha deciso di presentare un’interrogazione parlamentare: “È assurdo che oltre 300 persone siano state trattate in questo modo. È evidente che si è trattato di un problema di forza maggiore e in questi casi bisogna almeno ascoltare i candidati e trovare soluzioni”.