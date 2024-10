Incidente stradale a Cassano allo Ionio, grave un minorenne che guidava un SUV

Un minore che era alla guida di un suv è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, lungo la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”. Si tratta dell’arteria che collega lo svincolo di Firmo dell’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106, a Sibari.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, l’auto un suv Toyota, condotta dal ragazzo si è scontrata, per cause che sono in corso di accertamento, con una Ford sulla quale viaggiavano tre persone, due delle quali sono rimaste ferite in modo lieve. Il ragazzo ferito è stato soccorso da personale del 118 e portato nell’ospedale di Cosenza a bordo dell’elisoccorso. L’incidente si è verificato in un tratto con doppio senso di circolazione per lavori in corso.