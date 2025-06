È di quattro morti il bilancio dell’incidente stradale accaduto intorno alle 2.30 della notte alle porte di Frosinone, lungo la Casilina. Le vittime sono quattro uomini che viaggiavano su due auto: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes. Risiedevano tra Frosinone e Torrice. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 di Frosinone e la polizia stradale, che ha chiuso il tratto per alcune ore. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Chi sono le vittime dell’incidente sulla Casilina

Sono stati identificate tutte le vittime dell’incidente avvenuto durante la notte sulla Casilina nel tratto che attraversa il comune di Torrice a pochi passi da Frosinone. Si tratta di Gianni Fiacco, 25 anni di Torrice e Danilo Cantagallo, 31 anni di Frosinone: viaggiavano su un’Alfa Romeo 147. E di Franco Ricci, 71 anni di Ceprano ma residente a Frosinone: guidava la Mercedes a bordo della quale viaggiava anche Maurizio Arduini, 65 anni di Frosinone.