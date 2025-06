Una quarantenne si è uccisa nello Stato indiano del Kerala incapace di sopportare il peso dell’aggressione subita da un gruppo di uomini che l’hanno offesa definendola “prostituta” mentre camminava con un amico.

In una lettera la donna denuncia l’intollerabilità delle offese

La donna ha lasciato una lettera in cui ricostruisce l’accaduto e afferma di non poter tollerare le umiliazioni subite in pubblico.

Dopo la scoperta del suicidio, la polizia ha arrestato tre uomini, appartenenti al Social Democratic Party of India, un’organizzazione estremista islamica nata dopo la messa al bando del Popular Front of India.

Gli arrestati sono accusati di avere bloccato e insultato la donna e l’uomo che era con lei mentre camminavano nei pressi di una moschea, di aver sequestrato l’uomo per varie ore e di aver convocato i parenti della donna nella sede della loro organizzazione per una sorta di interrogatorio sulla moralità.