Infermiera le chiede di abbassare il volume del cellulare, perché si trovavano in un’area dell’ospedale destinata alla degenza dei pazienti. Lei, una ragazza di 26 anni, invece di seguire il monito, la insulta. A quel punto interviene una dottoressa, che viene a sua volta schiaffeggiata dalla giovane. L’episodio si è verificato ieri, al Monaldi di Napoli, dove una pattuglia mobile di zona dei carabinieri ha indentificato e denunciato la 26enne.

Da inizio anno 54 aggressioni subite da medici e infermieri

Come si legge sul sito Fanpage: “Da inizio anno, sono state 54 le aggressioni totali subite da medici ed infermieri tra le Aziende Sanitarie Locali di Napoli 1 Centro (che copre tutto il capoluogo partenopeo) e Napoli 2 Nord (che comprende invece tutta la provincia nord ed occidentale di Napoli fino a Pozzuoli, incluse Ischia e Procida). Nella sola Asl Napoli 1 Centro, le aggressioni sono state già 42: un dato preoccupante se si considera che ci troviamo nella 39esima settimana dell’anno. Di fatto, se ne contano già più di una a settimana nella sola città di Napoli”.