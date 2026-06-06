Un episodio di violenza urbana avvenuto a Parma è diventato rapidamente virale sui social network, riaccendendo il dibattito politico e mediatico. Protagonista Ferenc Venturelli, ventenne influencer reggiano noto online come “Eterno” e vicino a posizioni della Lega, che sarebbe stato aggredito in strada da un gruppo di giovani di origine straniera dopo una discussione accesa.

Secondo le ricostruzioni diffuse online, l’episodio sarebbe iniziato in piazza, dove il giovane stava discutendo con alcuni ragazzi che accusava di essere coinvolti nello spaccio di droga. La situazione sarebbe poi degenerata rapidamente.

La discussione e la fuga

Nel corso del confronto, Venturelli avrebbe pronunciato frasi provocatorie come “Tornate a casa vostra” e “remigrazione”, mentre dall’altro lato sarebbero partite offese e insulti, tra cui la parola “Scimmia”. A quel punto, il ventenne e l’amico che lo stava filmando avrebbero iniziato ad allontanarsi velocemente. La fuga, però, non sarebbe durata a lungo: il gruppo di cinque persone li avrebbe inseguiti fino a raggiungerli, dando origine a un’aggressione fisica.

L’aggressione e lo spray al peperoncino

Una volta raggiunti, Venturelli sarebbe stato colpito con pugni e calci da più persone. L’episodio si sarebbe interrotto solo grazie all’intervento dell’amico cameraman, che avrebbe utilizzato spray al peperoncino per disperdere gli aggressori e permettere la fuga.

Il video dell’aggressione è stato successivamente diffuso sui social e rilanciato da diversi esponenti politici e influencer dell’area sovranista, contribuendo a un’ampia eco mediatica del caso.

Dall’altro, il caso ha riaperto il dibattito sul linguaggio utilizzato sui social e sulle tensioni legate a temi come immigrazione e sicurezza urbana, anche alla luce del ruolo pubblico dell’influencer.