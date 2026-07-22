Tragedia alla raccolta del fieno in Valtellina, bimbo di un anno investito dal pick-up di uno zio
Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina (provincia di Sondrio).
Nel territorio comunale di Valdidentro
È accaduto ieri, poco prima delle 18.30. Sull’episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio).
Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara.