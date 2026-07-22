Ieri notte stava percorrendo in monopattino una strada dell’Oltrepò Pavese quando è stato travolto da un’auto ed è morto. La vittima, un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, si trovava in località Cardazzo a Bosnasco. Il giovane era alla guida di un monopattino privo di luci e senza casco e stava andando verso Stradella, quando è stato travolto da un’auto che andava nella stessa direzione guidata da un 73enne di Bosnasco. L’impatto è stato violentissimo. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.