Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti, ha annunciato che lei e la madre hanno avviato le procedure per ottenere la cittadinanza russa. In un’intervista all’agenzia Ria Novosti, la cantante ha spiegato la scelta parlando del legame con le proprie origini familiari.

Le parole di Naike Rivelli

“Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa… Abbiamo radici russe e non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici”, ha dichiarato Rivelli.

La figlia dell’attrice ha poi sottolineato il rapporto tra una parte degli italiani e la cultura russa: “Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del Paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi… Anche durante la pandemia di coronavirus, i russi ci hanno sempre sostenuto”, ha aggiunto.