Il 78% degli infortuni in monopattino è dovuto a cadute singole, spesso causate da pavimentazione irregolare e superfici scivolose o distrazioni come l’uso del cellulare o del navigatore. Gli incidenti si concentrano nei mesi caldi, con un picco a settembre e il venerdì come giorno più critico. Lo rivela un’indagine condotta dall’associazione degli Ortopedici e Traumatologi ospedalieri d’Italia (Otodi). Lo studio, pubblicato su Journal of Orthopaedic Reports, analizza per la prima volta in modo sistematico gli infortuni nel centro storico di Roma mettendo in guardia da un “impatto rilevante sui pronto soccorso”.

I dati dello studio

Negli ultimi anni i monopattini sono diventati per molti la soluzione per muoversi nel traffico ma con un costo crescente in termini di salute pubblica. Come rivela lo studio, gli infortuni in monopattino coinvolgono 7 volte su 10 uomini con un’età media di circa 30 anni: in meno dell’8% dei casi viene utilizzato il casco. In un arco di tempo compreso tra il 2018, anno della prima autorizzazione dei servizi in sharing, e il 2024, sono stati registrati 441 pazienti di cui il 71% uomini e il 70% tra i 15 e i 35 anni; il 63% degli infortuni si è verificato tra giugno e settembre.

Come sottolineato dallo studio, solo 36 utenti su 441 indossavano il casco. Dal punto di vista delle conseguenze, il 24% dei pazienti ha riportato lesioni alla testa e al volto, mentre il 79% ha richiesto valutazione specialistica, più di frequente per fratture o lussazioni di polso, radio, clavicola, caviglia e tibia.

“Preoccupa il basso uso del casco e l’elevato numero di fratture che richiedono interventi chirurgici, con un impatto anche sui costi del Servizio sanitario nazionale. Servono infrastrutture più sicure, manutenzione stradale, eventuali corsie dedicate e più responsabilità individuale”, hanno sottolineato gli autori dello studio Marco Mugnaini, presidente di Otodi e Andrea Fidanza, presidente degli ortopedici under40.