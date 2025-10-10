Un terribile incidente domestico ha sconvolto il pomeriggio di giovedì a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Un uomo di 87 anni ha travolto e ucciso accidentalmente la moglie, 82enne, mentre stava effettuando una manovra in retromarcia davanti alla loro abitazione in via Siracusa. L’impatto è stato violento e, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), che ha inviato tre equipaggi in codice rosso e un elisoccorso, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’intero quartiere è rimasto sconvolto, incapace di credere a una simile tragedia avvenuta in un contesto di quotidiana normalità.

I rilievi e un precedente simile

Il marito, sotto shock e in stato di forte agitazione, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castellanza per ricevere assistenza medica e psicologica. Sul luogo dell’incidente, davanti al civico 23 di via Siracusa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un episodio simile si era verificato solo poche settimane fa a Rogeno, nel Lecchese, dove una donna di 84 anni era stata investita dal marito durante una manovra in cortile, riportando gravi ferite.