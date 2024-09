Insalata iceberg in busta ritirata dai supermercati per rischio Listeria, i lotti da non consumare

Il Ministero della Salute ha ordinato il ritiro di numerose confezioni di insalata iceberg in busta a causa della presenza del batterio Listeria monocytogenes, che può causare gravi infezioni, tra cui gastroenterite, meningiti, encefaliti e setticemie. Nei casi più gravi, la listeriosi può provocare complicazioni pericolose, soprattutto per le persone immunocompromesse e per le donne in gravidanza, con rischi come aborto o infezioni neonatali.

Le insalate in busta ritirate dal mercato

Ecco l’elenco delle marche e dei prodotti ritirati:

Vivinatura – Iceberg 250g

Très Bon – Iceberg 250g

Torre in Pietra Freschi Germogli – Iceberg 250g

Tornese – Iceberg 150g

Sigma Verdure fresche – Iceberg 200g

Selex – Cuori di iceberg 250g

Polenghi Freschi Germogli – Iceberg 250g

Ortoromi – Iceberg 500g, 350g, Cuori di Iceberg 250g

Ortofresco pulito – Iceberg 200g

Natura è – Cuori di iceberg

Selex – Cuori di lattuga

Latte Francia Fresche Bontà – Iceberg 200g

Il mio Orto – Iceberg 150g

Il Castello – Iceberg 250g

Colline Verdi – Iceberg 200g

Ciro Amodio I freschi – Iceberg 250g

Centrale del latte La pronta in tavola – Iceberg

Alifresh – Iceberg 200g

Foglia Verde Eurospin – Le Croccanti Cuori di iceberg

Si raccomanda di non consumare questi prodotti e di restituirli al punto vendita per il rimborso.