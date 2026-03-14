Un uomo di 38 anni ha aggredito l’ex compagna a Rimini nella tarda serata dell’8 marzo, speronando la sua auto e minacciandola con un paio di forbici. La donna, ferita nella collisione contro un muretto, è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo, evitando il peggio. L’episodio, riportano l’edizione riminese de ‘il Resto del Carlino’ e il ‘Corriere Romagna’, è l’ultimo di una lunga serie di maltrattamenti subiti dalla vittima, madre dei tre figli della coppia, finita nel mirino dell’uomo dopo la fine della convivenza.

Il Gip ha disposto per l’aggressore il divieto di avvicinamento alla donna con braccialetto elettronico, imponendo una distanza minima di mille metri, mentre il Pm aveva chiesto la custodia in carcere. Già nel 2024 l’uomo era stato rinviato a giudizio per condotte analoghe, risalenti a oltre dodici anni, tra cui schiaffi, minacce di morte via messaggio, telefonate continue per controllarne gli spostamenti e l’invito rivolto al figlio a far del male alla nonna.

Nell’ultimo episodio la donna ha riportato trauma cranico, distorsione cervicale e contusione alla spalla sinistra (20 giorni di prognosi), ferita anche un’amica in auto (10 giorni di prognosi). Il tamponamento è avvenuto pochi giorni prima della prossima udienza del procedimento in rito abbreviato.