Domenica 7 settembre, un uomo di 80 anni è stato inseguito e aggredito da una mucca lungo la strada del monte Biscia, nel Comune di Ne, in provincia di Genova. L”animale, probabilmente agitato dalla presenza di numerosi cercatori di funghi nella zona, si è improvvisamente lanciato contro il pensionato, colpendolo con violenza al costato e alla testa.

Ricoverato in codice rosso

L’uomo ha riportato diversi traumi e ferite, mentre alcune persone che hanno assistito alla scena hanno immediatamente dato l’allarma. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorritori della Croce Rossa di Cogorno, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Data la gravità dei traumi riportati e le difficoltà logistiche della zona, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha trasportato l’80enne in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, dove è attualmente ricoverato.