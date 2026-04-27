Ha definito “campo rom” l’abitazione della vicina su Facebook ed è stata denunciata dai Carabinieri per diffamazione aggravata a mezzo social. A finire nei guai una 47enne residente nel napoletano querelata da una 37enne che, pur essendo residente in provincia di Reggio Emilia, ha un immobile di proprietà nello stesso paese in provincia di Napoli in cui vive la 47enne.

La 37enne, lo scorso 15 aprile ha visto un post pubblicato sui social dalla vicina di casa cpn su scritto “campo rom in pieno centro, vergognati”, con alcune fotografie dell’abitazione allegate. La proprietaria si è rivolta ai Carabinieri di Novellara raccontando di aver ricevuto un’ondata di messaggi e telefonate di amici e conoscenti che avevano riconosciuto la sua casa, decidendo di sporgere querela con tanto di screenshot del post offensivo. I militari sono risaliti all’autrice del commento denunciandola alla procura di Reggio Emilia che ora sta vagliando la sua posizione.