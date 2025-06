Da Ostia a Monte Mario, passando per zone come Acilia, San Paolo, Gregna Sant’Andrea e Cinquina, la presenza delle blatte volanti – nome comune della Periplaneta americana – è ormai diffusa in tutta Roma. Insetti di grosse dimensioni, noti anche come scarafaggi rossi, sono diventati protagonisti sgraditi della quotidianità urbana, segnalati in particolare nei garage, nelle cantine e persino sui marciapiedi. A Torpignattara, alcuni esemplari sono stati visti volare fino ai piani bassi delle abitazioni, raggiungendo persino i panni stesi sui balconi.

Identikit delle blatte volanti: pericolose ma non aliene

La Periplaneta americana, appartenente alla famiglia delle Blattidae, è l’insetto infestante più grande tra quelli che vivono negli ambienti urbani. Sebbene non rappresenti una specie aliena invasiva secondo i parametri dell’Unione Europea, la sua capacità di proliferare rapidamente in ambienti umidi e poco illuminati la rende una minaccia persistente. Le blatte volanti si riconoscono per il colore del dorso – tra il rosso e il marrone – e per le dimensioni, che possono superare i 5 centimetri. Attenzione però: spesso le segnalazioni potrebbero riguardare la blatella germanica, un altro scarafaggio volante più piccolo e chiaro, anch’esso presente in città. Secondo lo zoologo Antonio Pizzuti Piccoli, l’attuale incremento di questi insetti potrebbe essere legato al clima caldo e alla maggiore disponibilità di cibo, due condizioni ideali per la loro riproduzione.

Come difendersi dalle infestazioni: consigli utili e prevenzione

Contrastare la diffusione delle blatte volanti è possibile con alcune precauzioni domestiche. Questi insetti si annidano in ambienti bui e umidi come fognature, cantine, cucine e locali seminterrati. Per evitare la loro presenza, è fondamentale conservare il cibo in contenitori ermetici, eliminare i rifiuti rapidamente, sigillare crepe e fessure nelle mura, e controllare eventuali perdite d’acqua che possono generare umidità. Va ricordato che la Periplaneta americana non ha una stagione riproduttiva unica: i cicli si sovrappongono e rendono l’infestazione possibile tutto l’anno. In caso di presenza massiccia è consigliato rivolgersi a ditte specializzate nella disinfestazione, per un’azione professionale e duratura.