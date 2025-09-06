Un ragazzo di 25 anni la mattina di oggi, sabato 6 settembre, è morto investito sulle strisce pedonali a Milano. Il giovane è stato investito da un’auto in via Adelchi, nella zona est della città, intorno alle 5.40.

L’automobilista, anche lui di 25 anni, appartenente alla Polizia di Stato, si era fermato a prestare soccorso ed è ora sottoposto agli accertamenti di legge come previsto in questi casi. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.