Ha investito una donna disabile a bordo di una carrozzina elettrica e non si è fermata a soccorrerla: per questo i vigili urbani di San Lazzaro (Bologna) hanno denunciato una 72enne. L’incidente è avvenuto quando la donna alla guida dell’auto ha centrato la carrozzina, facendo sbalzare la 69enne che viaggiava sopra fuori strada. Un automobilista di passaggio ha assistito alla scena, allertando subito i soccorsi e notando che l’auto pirata proseguiva la marcia senza fermarsi. La vittima è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e trasportata in codice di media gravità all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Grazie agli elementi lasciati sul posto, come lo specchietto retrovisore e il cerchione della ruota, i vigili sono riusciti a rintracciare l’auto dopo poche ore. La conducente, 72 anni, ha dichiarato di non essersi accorta dell’incidente, pensando di aver urtato un masso. Ora rischia reclusione da uno a tre anni e la sospensione della patente fino a cinque.