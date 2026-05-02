Il cadavere di un uomo è stato trovato ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, all’interno di un negozio in piazza Umberto, nel rione Carbonara di Bari. La vittima è Michelangelo Scamarcia, 68 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa circa un mese fa: del caso si era occupato anche il programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. Gli accertamenti sono in corso sotto il coordinamento della Procura di Bari e si attende l’esame del medico legale per chiarire le cause del decesso. Al momento, gli investigatori tenderebbero a escludere una morte naturale.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione investigazioni scientifiche. Il titolare del negozio è stato accompagnato in caserma per essere ascoltato: mentre veniva fatto salire su un’auto di servizio, alcune persone tra la folla hanno tentato di aggredirlo, venendo però fermate dai carabinieri.