Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. Lo scontro fatale è avvenuto all’incrocio tra via Melzi d’Eril e Corso Sempione, dove il giovane si è schiantato contro un’automobile guidata da un uomo di 51 anni. È stata un’ambulanza, impegnata in un altro intervento, a notare il ragazzo a terra poco dopo le 3 del mattino.

Il personale sanitario lo ha immediatamente trasportato all’ospedale Niguarda, ma nonostante i tentativi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo. Le dinamiche dell’incidente sono ora oggetto d’indagine da parte della Polizia Locale, che sta cercando di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti per chiarire eventuali responsabilità.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, il ragazzo con il monopattino – indossava il casco – proveniva dalla periferia e percorreva corso Sempione in direzione dell’Arco della Pace. A un semaforo lampeggiante è stato urtato da una vettura che procedeva a velocità sostenuta. Per via dell’impatto il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri finendo contro il cordolo dello spartitraffico. Il giovane viveva a Cinisello.