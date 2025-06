La guida suprema dell’Iran Ali Khamanei, dal bunker in cui è rifugiato dall’inizio del conflitto con Israele ha nominato tre suoi possibili successori: lo riporta il New York Times, spiegando come nella ristrettissima rosa non rientri il figlio Mojtaba, che secondo alcune indiscrezioni dei giorni scorsi era tra i favoriti. Sentendosi nel mirino e temendo di essere ucciso, la Guida Suprema avrebbe quindi accelerato i tempi nell’indicare i suoi possibili eredi, anche se i nomi non sono stati svelati. Khamanei avrebbe nominato anche i successori delle più alte cariche militari nel caso gli attuali comandanti venissero eliminati da Israele.

“B-2 stealth partiti dagli Usa verso Guam”

E mentre continuano gli attacchi israeliani sull’Iran e la risposta da parte di Teheran, con Trump che non ha ancora deciso se partecipare o meno alla guerra, Fox News riferisce che sei bombardieri B-2 sono decollati dalla base aerea di Whiteman nel Missouri, diretti all’isola di Guam nel Pacifico. Questi bombardieri stealth sono gli unici in grado di trasportare la gigantesca bomba GBU-57, la “madre di tutti i bunker buster”, considerata l’unità in grado di distruggere l’impianto nucleare fortificato dell’Iran a Fordow. Anche con queste bombe, che possono penetrare fino a una profondità di 60 metri, ci sono dubbi sulla capacità di distruggere Fordow, che si stima sia profondo fino a 90 metri. Ma secondo alcuni rapporti, l’operazione potrebbe riuscire sganciando diverse bombe di grandi dimensioni una dopo l’altra. Ogni bombardiere B-2 può trasportare due di queste bombe.