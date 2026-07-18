Una notte di paura in una discoteca di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, dove sette giovani, alcuni dei quali minorenni, sono stati ricoverati all’ospedale Rizzoli dopo aver accusato malori durante una serata con musica e dj ospiti. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma tutti restano sotto osservazione.

Le prime notizie

Secondo una prima ricostruzione, il locale era particolarmente affollato. Il primo allarme è scattato poco dopo le 2.30, quando un ragazzo si è sentito male vicino al bar ed è stato accompagnato all’esterno dal personale della discoteca. Nel giro di meno di un’ora altri sei giovani hanno perso conoscenza.

Nel frattempo sul posto è arrivata una pattuglia del Commissariato di Ischia della Polizia di Stato per un controllo. Gli agenti, dopo aver constatato la presenza di diversi ragazzi privi di sensi, hanno disposto lo stop della musica e l’evacuazione del locale per permettere ai soccorritori di intervenire in sicurezza.

Per i sette giovani è stato necessario l’impiego di tutte le ambulanze disponibili sull’isola. Tre di loro hanno riportato un coma etilico, mentre per gli altri quattro i medici hanno ipotizzato un colpo di calore, favorito dalle alte temperature e dall’elevata umidità all’interno della struttura.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dei malori e verificare anche la situazione del locale. Secondo alcune testimonianze, infatti, nella discoteca sarebbero state presenti diverse centinaia di persone, a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti. Un aspetto che dovrà essere verificato dalle autorità competenti e che potrebbe portare a eventuali provvedimenti nei confronti dei gestori.