Un’esplosione nella notte ha scosso il centro di Foggia, dove uno sportello bancomat della filiale Bper di corso Garibaldi è stato preso di mira da una banda di malviventi. L’assalto è avvenuto poco dopo le 4, a pochi passi dalla sede del Comune, quando i responsabili hanno utilizzato un ordigno esplosivo artigianale, il cosiddetto “marmotta”, inserito nella fessura dello sportello automatico.

Le prime notizie

La deflagrazione ha provocato ingenti danni alla struttura e all’area circostante. Il forte boato è stato avvertito chiaramente dai residenti della zona, svegliati dall’esplosione. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire se i ladri siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nel bancomat oppure se il colpo sia fallito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili per risalire agli autori dell’assalto.

L’episodio si inserisce nella lunga serie di attacchi contro gli sportelli automatici registrati negli ultimi mesi in Puglia, spesso realizzati con esplosivi artigianali e con modalità simili.