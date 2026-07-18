“C’è troppa precarietà in questo Paese, anche questo è un dramma”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein intervenendo a margine del campeggio nazionale dei Giovani Democratici a Sant’Ilario d’Enza, nel Reggiano, nell’ambito della Festa regionale dell’Unità.

Le parole di Elly Schlein

La leader dem ha confrontato la situazione italiana con quella spagnola: “Se guardiamo alla Spagna… negli ultimi tre anni è cresciuta del 9,2% mentre il nostro Paese cresceva del 2,2%”. Secondo Schlein, il governo di Madrid avrebbe ottenuto questi risultati anche grazie ad alcune scelte sul mercato del lavoro:

“Anzitutto ha alzato il salario minimo che là già esiste del 50%. Qui ci stiamo ancora battendo con tutte le altre opposizioni per farla approvare una legge sul salario minimo. E poi hanno fatto un accordo tra imprese e sindacati per ridurre drasticamente i contratti precari”.

La segretaria Pd ha poi riportato le preoccupazioni emerse durante l’incontro con i giovani: “Molti di loro hanno conosciuto solo contratti precari, contratti che durano un mese, tre mesi, sei mesi e non sai se ce l’avrai il giorno dopo”. Una condizione che, secondo Schlein, rende difficile anche progettare il futuro: “Come fai a pagarti un affitto? Come fai a farti una famiglia se non hai una prospettiva che dura più di sei mesi?”.

Durante l’appuntamento Schlein ha incontrato anche la nuova segretaria dei Giovani Democratici Virginia Libero: “La ringrazio perché già in pochi mesi hanno fatto rifiorire le azioni della giovanile del Partito Democratico”.