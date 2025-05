Un giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato nel Lecchese con l’accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Lo studente universitario, residente con la famiglia e iscritto a un ateneo milanese, è finito al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco, che ha coinvolto le Digos delle questure di Milano e Lecco, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e l’Agenzia di Sicurezza Esterna.

Secondo gli investigatori, il ventenne agiva come amministratore di un canale social dedicato alla propaganda jihadista. Attraverso questa piattaforma, manteneva contatti diretti con esponenti dello Stato Islamico, diffondendo contenuti estremisti e istruzioni operative. L’indagine ha portato all’arresto dopo le perquisizioni effettuate mercoledì scorso presso la sua abitazione. Due giorni dopo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco ha convalidato il provvedimento.

Manuali, veleni e propaganda

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato materiale di natura estremamente preoccupante. Tra i documenti più rilevanti figurano due manuali in lingua araba, stampati artigianalmente e contrassegnati con il logo della “Fondazione Al-Saqari per le Scienze Militari”. I testi contengono istruzioni dettagliate per l’uso di telefoni cellulari come detonatori per ordigni esplosivi artigianali, nonché indicazioni per la produzione di sostanze chimiche tossiche, con finalità terroristiche.

Oltre ai documenti cartacei, è stato trovato anche un cospicuo archivio digitale. Nei dispositivi informatici in possesso del giovane, gli inquirenti hanno rinvenuto una vasta quantità di materiale multimediale riconducibile all’ideologia e alle attività dello Stato Islamico. Video, testi, immagini e file audio promuovevano azioni violente, inneggiavano al jihad e illustravano strategie operative.