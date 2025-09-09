L’aviazione israeliana ha effettuato un “attacco mirato” contro la leadership di Hamas nella capitale del Qatar, Doha. L’operazione ha preso di mira un edificio che ospita alti funzionari dell’organizzazione islamica di Gaza. Prima della conferma ufficiale da parte di Israele, fonti militari dello Stato ebraico avevano già reso nota l’operazione al giornalista Barak Ravid, corrispondente del sito Axios.

Secondo l’esercito israeliano (IDF), nel mirino del raid c’erano “per anni, questi membri della leadership di Hamas hanno guidato le operazioni dell’organizzazione terroristica, sono stati direttamente responsabili del brutale massacro del 7 ottobre e hanno orchestrato e gestito la guerra contro lo Stato di Israele”. Prima dell’attacco, sono state adottate precauzioni specifiche per limitare i danni ai civili, “tra cui l’uso di munizioni mirate e di intelligence aggiuntiva”, ha aggiunto l’IDF. Il bombardamento ha colpito il quartiere di Katara, area abbastanza centrale della capitale qatariota, frequentata anche da turisti.

Senior Israeli 🇮🇱 told Barak Ravid that the explosion in Doha 🇶🇦 is an assassination operation against Hamas leaders Several blasts were heard in Qatar’s Doha on Tuesday, Reuters witnesses said. Smoke was seen rising over the Katara District in the capital, an eyewitness said… https://t.co/6Kd1mOEZvT pic.twitter.com/cs1BGEHLG8 — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 9, 2025

Secondo fonti di Channel 12, “il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera all’attacco israeliano in Qatar”.