Un base jumper di 32 anni ha effettuato un lancio all’alba dalle guglie del Duomo di Milano, con un paracadute dai colori della Palestina. Il video del salto, dell’apertura della vela e dell’atterraggio in piazza Duomo ha rapidamente fatto il giro del web.

Dopo il lancio l’uomo è fuggito verso il Museo del ’900, dove è stato fermato da una volante: ora rischia una denuncia. La polizia sta ricostruendo l’accaduto con la collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza della cattedrale.