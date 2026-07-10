Il video del base jumper che si lancia dalle guglie del Duomo di Milano con il paracadute con i colori della Palestina
Un base jumper di 32 anni ha effettuato un lancio all’alba dalle guglie del Duomo di Milano, con un paracadute dai colori della Palestina. Il video del salto, dell’apertura della vela e dell’atterraggio in piazza Duomo ha rapidamente fatto il giro del web.
Dopo il lancio l’uomo è fuggito verso il Museo del ’900, dove è stato fermato da una volante: ora rischia una denuncia. La polizia sta ricostruendo l’accaduto con la collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza della cattedrale.