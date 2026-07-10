Qualche giorno fa la giornalista statunitense Ana Kasparian stava parlando in tv della Bosnia Erzegovina, la nazionale del Paese balcanico che come è noto è arrivata ai Mondiali eliminando l’Italia e che ai Mondiali è finita nel girone degli Stati Uniti.

La presentatrice stava raccontando l’espulsione del calciatore Usa Folarin Balogun, avvenuta proprio nella gara contro questa nazionale poi annullata per via dell’interferenza di Trump e che ha fatto finire sotto accusa il presidente della Fifa Gianni Infantino. La Kasparian ha detto in diretta che gli Usa hanno affrontato due paesi piccoli: Bosnia ed Erzegovina non sapendo evidentemente che il Paese in questione è uno solo.

“Dato che si tratta di due Paesi piccoli – o meglio, ‘più piccoli’ – la nazionale statunitense si è trovata ad affrontarli entrambi”, ha detto la giornalista, ignara del fatto che la Bosnia ed Erzegovina sia un solo Stato.