Le autorità israeliane hanno prorogato fino a venerdì la detenzione di Rand Al-Halawani, 20 anni, calciatrice della nazionale femminile palestinese residente a Gerusalemme Est. Lo riferisce l’agenzia di stampa Wafa ricordando che Al-Halawani é stata convocata martedì per un interrogatorio presso la stazione di polizia di Talpiot, nella parte occidentale di Gerusalemme. Successivamente è stata trattenuta dalle autorità israeliane e portata davanti a un tribunale, che ha disposto la proroga della sua detenzione. Non è chiaro quali siano al momento le contestazioni sollevate dalla polizia.