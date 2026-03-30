L’Italia si prepara a una settimana dal sapore pienamente invernale, con un brusco cambio delle condizioni meteo causato da un’irruzione di aria fredda. Già dalla serata di lunedì, una massa d’aria gelida scivolerà verso il Sud, dando origine a un vortice di bassa pressione destinato a influenzare gran parte della Penisola.

Nei primi giorni di aprile il maltempo si concentrerà soprattutto sullo Ionio, richiamando correnti molto intense dai quadranti settentrionali. I venti di Tramontana, Grecale e Bora soffieranno con forza, in particolare lungo l’Adriatico, con raffiche che potranno superare gli 80-90 km/h.

Questa ventilazione così intensa accentuerà la sensazione di freddo: a causa dell’effetto wind-chill, le temperature percepite saranno molto più basse rispetto a quelle reali, rendendo il clima particolarmente rigido per il periodo.

Neve abbondante e maltempo al Centro-Sud

Le condizioni più critiche sono attese lungo il versante adriatico e nelle regioni meridionali, dove il maltempo sarà più insistente. In particolare, i rilievi abruzzesi saranno interessati dal fenomeno dello “stau”, con correnti da Nord-Est che favoriranno precipitazioni intense.

Sono previste nevicate abbondanti fino a quote collinari, un evento piuttosto raro per l’inizio di aprile. Sopra i 1000 metri si potranno accumulare oltre 50 centimetri di neve fresca entro giovedì.

Nel dettaglio, tra lunedì e mercoledì il Sud sarà spesso colpito da piogge diffuse, mentre il Centro vedrà precipitazioni soprattutto su Marche, Abruzzo e Lazio, con neve anche a quote medio-basse. Il Nord, invece, resterà in gran parte più stabile e soleggiato, pur con temperature inferiori alla media stagionale.

Migliora nel weekend: Pasqua con il sole

Il quadro meteorologico resterà instabile almeno fino a giovedì, ma già da venerdì si intravede un cambiamento significativo. L’arrivo dell’alta pressione porterà un graduale miglioramento su tutta la Penisola.

Proprio in vista del weekend di Pasqua e Pasquetta, l’anticiclone garantirà condizioni più stabili e un deciso aumento delle temperature. Il ritorno del sole sarà accompagnato da valori termici più miti, con punte che potranno raggiungere i 20 gradi.

Dopo una fase caratterizzata da freddo, vento e neve fuori stagione, l’Italia potrà quindi godere di giornate primaverili, ideali per le tradizionali attività all’aperto e le gite fuori porta.