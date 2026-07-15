Caldo estremo e temporali violenti nello stesso Paese, con il meteo che sembra aver perso equilibrio. La terza ondata di calore dell’estate ha già portato la colonnina di mercurio vicino ai 40 gradi in alcune zone della Sardegna, ma il picco è atteso tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, quando diverse città entreranno nella fascia di massimo rischio con il bollino rosso.

Le previsioni

A complicare il quadro arriva però il cedimento dell’alta pressione sul Nord Italia: da oggi sono infatti previsti temporali anche intensi, con raffiche di vento, grandinate e fulmini. La Protezione civile ha diramato l’allerta gialla per Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il peggioramento potrebbe proseguire nel fine settimana, con nubifragi e un calo delle temperature di 4-5 gradi. Un abbassamento che non interromperà comunque la fase africana: al Centro-Sud sono attesi ancora valori intorno ai 33-34 gradi.

Gli effetti del clima estremo si sono già fatti sentire. A Pordenone dieci allievi dell’Accademia militare di Modena sono rimasti feriti dall’onda d’urto provocata da un fulmine durante un temporale. Sulle Dolomiti di Sesto, invece, una frana di detriti causata da un violento acquazzone ha fatto temere il peggio, senza provocare vittime.

Dal caldo arrivano anche altri rischi: a Cremona un bambino di 11 anni è rimasto chiuso in auto per 40 minuti mentre la madre faceva la spesa. La crescente emergenza climatica preoccupa anche gli esperti per gli effetti sulla salute fisica e mentale. “Durante le ondate di calore si verifica un aumento di ricoveri per patologie psichiatriche”, ha spiegato Guido Di Sciascio, presidente della Società Italiana di Psichiatria.

Un fenomeno che non riguarda solo l’Italia: in Germania, durante l’ultima ondata di caldo di giugno, i decessi sono risultati superiori del 32% rispetto alla media degli anni precedenti.