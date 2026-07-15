“Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso…”. Roberto Vannacci, leader di Futuro nazionale, commenta così all’Adnkronos il video del pestaggio avvenuto sabato sera a San Benedetto del Tronto, dove Giuseppe Barboni, imprenditore, campione di lotta greco-romana ed esponente marchigiano di Fn, ha colpito con alcuni pugni Michael Habeeb Jousif, uomo di origine assiro-irachena. Il filmato era stato poi pubblicato dallo stesso Barboni sui social.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell’accaduto, nato da una discussione per un presunto blocco del traffico.

La replica di Barboni

La presa di distanza di Vannacci non è stata però accolta da Barboni. “Con Vannacci non ci siamo sentiti. Ho letto che ha preso le distanze. Mi spiace e sbalordisce, forse non ha visto bene il video. Dico la verità: se è vero quello che ho letto, è una delusione impressionante. Allora non c’è nessuna novità. Futuro nazionale dovrebbe essere un partito che porta una soluzione vera, oppure vogliono un po’ di posti alla Camera. È la solita minestra, neanche troppo riscaldata”.

Barboni ribadisce la sua versione dei fatti: “Nel filmato si vede chiaramente che questa persona si gira, poteva succedere di tutto, soprattutto dopo che aveva dato in escandescenza per dieci minuti. Non c’è nessuna violenza. C’è quest’uomo che è stato per tre volte preso e rilasciato”. E aggiunge: “Per otto volte gli ho detto: ‘parliamo, spostati’. A un certo punto lui si gira, mette le mani sull’inguine. Dopo che ti ha urlato qualsiasi cosa contro, insultato tua madre, ti dà le spalle. Vuol dire che può prendere una lama e accoltellarti”.