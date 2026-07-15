“Noi saremo pronti con le opposizioni in qualunque momento, perché la vera notizia di ieri è che è crollata tutta la narrazione di questo governo che si basava sull’idea di una maggioranza solida e compatta e di divisioni presunte tra le opposizioni”. Lo ha affermato a Rtl 102.5 la segretaria del Pd Elly Schlein, in risposta alla domanda riguardo all’ipotesi di elezioni a settembre dopo la bocciatura da parte della maggioranza di un emendamento della legge elettorale. “Ieri la fotografia chiara è stata al contrario, c’è stata una maggioranza divisa: è bastata la prima prova di un voto segreto”, ha aggiunto.

“Maggioranza fratturata. Noi siamo pronti”

“La legge elettorale era piena di problemi, con un premio di maggioranza abnorme, stanno cercando di far passare il premierato”, ha dichiarato Schlein, che poi ha aggiunto: “Giorgia Meloni pur di difendere il suo potere era pronta a sacrificare le altre donne. Ieri è stata punita un’altra arroganza. L’emendamento cancellava completamente la parità di genere anche nei capilista”. Schlein ha poi dichiarato: “Ieri si è fratturata la maggioranza e Meloni ha imposto ai suoi di andare avanti ma evidentemente il problema ce l’ha tra i suoi alleati”.

È chiaro che dovrebbe trarne le conseguenze, invece siamo all’assurdo in cui la maggioranza cerca di andare avanti fischiettando come se non fosse accaduto niente”. La segretaria del Pd ha poi sottolineato che l’opposizione sarà pronta “in qualsiasi momento” per andare ad elezioni anticipate. È incredibile che per questo governo la priorità sia cambiare la legge elettorale perché hanno paura di perdere il potere”.