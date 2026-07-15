Un’altra notte di paura a Trastevere, dove un battibecco avvenuto in strada è sfociato in una tragedia sfiorata. Come riportato da Roma Today, nella tarda serata di ieri, in vicolo del Cinque, cuore del rione, un ragazzo senegalese di 26 anni, dipendente di un locale della zona, è rimasto ferito da un colpo di pistola al braccio dopo una violenta lite con un 33enne romano.

Intorno alle 3 del mattino, il 26enne avrebbe sorpreso un 33enne romano mentre quest’ultimo urinava in strada. Il rimprovero avrebbe scatenato la furia dell’uomo, scatenando una colluttazione. Il 33enne a quel punto ha estratto un’arma, esplodendo un primo colpo in aria. Il secondo ha invece raggiunto il giovane al braccio, ferendolo. Per lui è stato necessario il trasferimento all’Ospedale San Camillo e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Pietro e del nucleo radiomobile, coadiuvati dai militari dell’8° reggimento Lazio, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e procedere al recupero dell’arma utilizzata. Il 33enne romano è stato rintracciato e bloccato in zona piazza Sidney Sonnino. Gli accertamenti saranno portati avanti dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Roma.