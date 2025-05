Due detective della polizia di New York, tra cui uno che presta servizio per la sicurezza del sindaco Eric Adams, sono indagati per presunti legami con il sequestro di Michael Valentino Teofrasto Carturan, il trader di criptovalute italiano torturato. La notizia l’ha diffusa il New York Post: uno dei due agenti avrebbe guidato il milionario italiano dall’aeroporto a una lussuosa casa di SoHo il 6 maggio, dove poi sarebbe stato tenuto prigioniero e torturato per settimane da una coppia di trader di criptovalute.

I due agenti sono stati subito sospesi. La conferma è arrivata anche dall’ufficio del sindaco. Un portavoce ha spiegato che lo staff del sindaco si è detto molto “turbato” da quanto accaduto: “Ogni dipendente comunale è tenuto a rispettare la legge, compresi i nostri agenti, sia in servizio che fuori servizio”, ha detto il portavoce, sottolineando che “gli agenti sono stati sospesi” non appena sono venuti a conoscenza delle accuse.

Il caso di Michael Valentino Teofrasto Carturan

Michael Valentino Teofrasto Carturan ha 29 anni ed è originario di Rivoli in provincia di Torino. Il giovane ha accumulato una discreta fortuna in criptovalute. Per ottenere l’accesso al suo portafoglio digitale John Woeltz, un imprenditore americano 37enne attivo nel settore delle cripto con un patrimonio stimato di 100 milioni di dollari, lo avrebbe legato con un cavo elettrico prima di minacciarlo con una sega elettrica, colpirlo con un taser e poi con una pistola. I due si conoscevano e Carturan era volato a New YOrk proprio per riallacciare i rapporti. Woeltz ora è in carcere: alla Polizia di New York si è consegnato anche William Duplessie, il presunto proprietario dell’immobile dove Carturan è stato torturato.