Jennifer Pagliara è morta a soli 15 anni nella rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dov’era ricoverata dal 17 giugno per una febbre alta. La ragazza non avrebbe avuto problemi di salute ma la mattina di martedì si è sentita male e la febbre si è alzata all’improvviso. La madre ha chiamato l’ambulanza e il medico ha deciso di portarla in ospedale. Prima è stata ricoverata a Brindisi, poi è stata trasferita d’urgenza a Lecce. Qui sarebbe entrata in coma e, a due giorni dal ricovero in rianimazione, è morta.

Non è ancora chiaro se la Procura di Lecce aprirà un’inchiesta o se saranno disposti accertamenti tecnici: al momento la madre non ha presentato una denuncia. I medici hanno parlato di una possibile CID, una coagulazione intravascolare disseminata, una reazione fulminante del corpo a un’infezione.

Don Gianni Mattia, il cappellano dell’ospedale, a proposito della vicenda ha commentato: “Non sapevo come confortare sua madre, perdere così una figlia è una cosa terribile. I medici si sono prodigati, hanno fatto di tutto, ma quando era arrivata in ospedale la situazione era già gravissima”. Il parroco ha scritto un post su Facebook in cui ha raccontato: “Uno strazio indicibile. Guardavo quella madre mentre accarezzava sua figlia e mi chiedevo: Signore, come è possibile?. Avrei voluto piangere, avrei voluto gridare tutto il dolore, ma non ci sono riuscito. Abbiamo recitato qualche preghiera ma dentro un fiume in piena voleva straripare per il troppo dolore”.

Il sindaco di Squinzano in provincia di Lecce, il paese di cui era originaria Jennifer, all’Ansa ha dichiarato: “Ho appreso la notizia dai familiari della povera vittima. Sono naturalmente addolorati per questa perdita che al momento, non ha alcuna spiegazione. Perché lei stava bene, era una ragazza sana e non sono chiare le dinamiche dell’accaduto”.

La 15enne ha altri tre fratelli. Il sindaco ha espresso vicinanza e cordoglio “per la tragica e prematura scomparsa della piccola che ha sconvolto e addolorato profondamente l’intero paese” ed ha spiegato che “la famiglia mi ha anche riferito che non più tardi di martedì sarà eseguita l’autopsia che aiuterà a comprendere quanto successo”.